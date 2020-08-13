Россия пытается воспользоваться ситуацией в Беларуси

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В Беларуси не стихают массовые протесты, вызванные официальными результатами президентских выборов, прошедших 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко набрал не менее 80% голосов, тогда как результаты независимых неофициальных экзитполов демонстрируют почти противоположный результат: 72,1% у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской и только 13,7% голосов у Лукашенко.

Народное недовольство в Беларуси зрело давно, и в ночь на 10 августа выплеснулось на улицы не только в Минске, но и во множестве других городов страны. В ответ Лукашенко, которого называют «последним диктатором Европы», принялся максимально жестко зачищать протесты. Минск фактически оказался на военном положении. В город было стянуто огромное количество техники и силовиков, многие центральные улицы были перекрыты, а въезд в столицу ограничен. Силовики активно применяли водометы, слезоточивый раз, резиновые пули и светошумовые гранаты, а также жестко задерживали протестующих. Противостояние продолжилось и в последующие дни.

«Братское» вмешательство

При этом сам Александр Лукашенко во свойственной ему манере объяснил протесты исключительно «иностранным вмешательством». В частности, он обвинил в причастности к протестам Польшу, Чехию, Украину и Россию. Ни в коей мере не уменьшая подлинность народного недовольства и мужество белорусов, решившихся противостоять диктатуре, следует отметить, что из всех перечисленных стран только Россия пыталась воспользоваться ситуацией в своих интересах.

Во-первых, за несколько недель до голосования российские СМИ начали активно распространять идею о том, что Запад якобы «планирует устроить майдан в Беларуси». Так, 27 июня лидер одесского «Антимайдана» Антон Давидченко, ныне возглавляющий Агентство социального инжиниринга в Москве, дал интервью «Московскому комсомольцу» под заголовком «Лукашенко будут свергать по югославскому сценарию». Через месяц, 28 июля возглавляемая им организация представила доклад на тему: «Сценарий цветной революции в Республике Беларусь 2020». Презентация доклада активно продвигалась в российских СМИ.

Обвинение Запада в том, что Москва планирует сделать сама – это излюбленная тактика российских спецслужб. Именно поэтому задержание в Беларуси 29 июля 33 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) выглядит не частью предвыборного спектакля Александра Лукашенко, а вполне правдоподобной попыткой пресечь российское вмешательство. По словам белорусских силовиков, им поступила информация о прибытии «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Противоречивые объяснения, выдвигаемые российской стороной после задержания, также свидетельствуют о том, что Москва не имела готовой версии на случай провала операции. Сначала близкие к Кремлю Телеграм-каналы сообщали о том, что что Минск использовался наемниками как перевалочный пункт для переброски в другие страны – преимущественно африканские. Наконец, 30 июля российский МИД сделал официальное заявление. По его словам, задержанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, а всю логистику на территории Беларуси обеспечивала белорусская компания. Затем, 6 августа российская пропаганда выпустила и вовсе фантастическую версию о том, что украинская СБУ якобы выманила российских боевиков в Беларусь под предлогом контракта на защиту объектов «Роснефти» в Венесуэле. Все эти противоречащие друг другу версии свидетельствуют о судорожных попытках Москвы выдумать объяснение на ходу, чтобы скрыть неприятный провал.

На крючке у Москвы

Отдельный вопрос заключается в цели заброски в Беларусь «десанта» из вооруженных боевиков. По словам белорусского КГБ, россияне планировали теракты и другие провокации, то есть пытались сделать протесты максимально кровавыми. Можно предположить, что целью этого было не свержение Лукашенко, как предполагают некоторые белорусские аналитики, а попытка вынудить его обратиться за помощью к России «для подавления беспорядков». Даже в случае, если бы Лукашенко не прибег к «помощи» Москвы, в случае начала кровавых столкновений на улицах Кремль мог бы действовать по «цхинвальскому» сценарию, введя так называемых «миротворцев» под предлогом защиты людей. Подобный сценарий означал бы фактическую аннексию Беларуси.

В пользу этой версии говорят и откровения некоторых российских политологов и обозревателей. Так, журналисты близкой к Кремлю деловой газеты «Взгляд» сразу после выборов прямо признались: России выгодно, чтобы Лукашенко сохранил власть, но и при этом максимально ослаб в схватках с оппозицией, разрушил отношения с Западом из-за репрессий против собственного народа, и тем самым максимально зависел от Москвы.

«Если в конечном итоге действующий президент все-таки сможет удержать власть, из конфликта с собственным народом он неизбежно выйдет ослабленным. Его легитимность будет подорвана, отношения с частью элит испорчены, а мосты с Западом, спешно возводимые в последние годы, вновь сожжены. Россию это устраивает», – цинично признаются авторы публикации.

Другой автор той же газеты прямо отметил, что в этом случае «возможности Лукашенко по противодействию российскому давлению будут ограничены».

Неприкрытый шантаж

Показательно, что после ареста российских наемников тональность большинства прокремлевских СМИ в отношении Лукашенко изменилась. Во-первых, многие из них перестали объяснять происходящее в Беларуси лишь «внешним вмешательством» и признали, что Лукашенко не имеет легитимности в глазах собственного народа. Во-вторых, практически все ведущие российские обозреватели прямо назвали ссору с Москвой «роковой ошибкой» Лукашенко и пригрозили, что ценой этой ошибки может стать потеря власти.

Близкий к Администрации президента России Телеграм-канал «Незыгарь» репостнул сообщение, в котором прямо говорилось: Лукашенко следовало соглашаться на пост секретаря Совета безопасности Союзного государства в декабре прошлого года, и все его проблемы происходят от отказа принять это «заманчивое» предложение. Уже упомянутая газета «Взгляд» накануне выборов пошла еще дальше и прямо заявила – Россия готова поддержать любого победителя, в том числе непримиримых противников Лукашенко.

После выборов складывается впечатление, что Москва вновь склоняется к первому варианту – поддержать белорусского диктатора, подчеркнув при этом, что его положение шатко, и ссориться с Москвой ему совсем не выгодно. Владимир Путин и патриарх Кирилл (Гуняев) поспешили поздравить Лукашенко с «победой», а ведущие популярных российских ток-шоу высказали сдержанное одобрение тем, как он разогнал протесты, но не отказались полностью от критики в его адрес. К примеру, участники многочисленных программ с Владимиром Соловьевым с удовольствием припомнили Лукашенко все его «антироссийские выходки», а глава RT Маргарита Симоньян окрестила белорусского президента всего лишь «меньшим злом по сравнению с цветными революциями».

В то же время уже упомянутый «Незыгарь» до сих пор продолжает пророчить Лукашенко смещение с должности, на этот раз – в результате «бунта силовиков». В любом случае, независимо от того, насколько Кремль укоренился в своем желании сменить Лукашенко на более сговорчивое лицо, похоже, что Москва сделает все возможное, чтобы предварительно вынудить его воспользоваться плодами кровавого удержания власти и «легитимно» передать остатки суверенитета России.

При этом похоже, что у белорусского гражданского общества не хватит ресурсов свергнуть Лукашенко до того, как он осуществит эту передачу, в первую очередь потому, что стихийно возникшему протесту не хватает организованности и четкой стратегии. Даже лидер оппозиции Светлана Тихановская отказалась участвовать в акциях, а затем и вовсе вынуждена была уехать в Литву и записать обращение, призывающее граждан отказаться от выхода на улицы. Это повышает вероятность того, что Лукашенко сможет силой подавить народное недовольство и останется у власти. При этом его нелегитимность будет очевидна как гражданам Беларуси, так и всему мировому сообществу, и это сделает «последнего диктатора Европы» еще более зависимым от давления Кремля. И винить в этом Лукашенко может только себя.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com