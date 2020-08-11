Политики США осуждают насильственные действия властей Беларуси

Как подчеркнул сопредседатель Хельсинкской комиссии США, Вашингтон поддерживает право белорусов на свободный выбор, передает Русская служба «Голоса Америки».

Политические деятели США во вторник выступили с заявлениями, осуждающими действия властей Республики Беларусь по отношению к участникам протестных выступлений.

Сопредседатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер осудил фальсификации на выборах в Беларуси и применение насилия в отношении демонстрантов.

«С самого начала кампании Александр Лукашенко безжалостно подавлял своих политических оппонентов, независимые СМИ и простых граждан, выступающих за перемены, – отметил Уикер. – Эта «победа» на выборах была достигнута путем вопиющих манипуляций и мошенничества, а также угроз и насилия. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси, который имеет право делать свободный выбор относительно будущего своей страны и мирно протестовать».

По словам Уикера, в июне и июле 2020 года президент Лукашенко устранил своих главных политических конкурентов путем дисквалификации или заключения в тюрьму.

Накануне выборов были арестованы многочисленные протестующие, сторонники кандидатов от оппозиции и журналисты. Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила 9 августа, что более 80 процентов избирателей проголосовали за Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, чьи митинги собрали беспрецедентное количество участников, получила около 10 процентов голосов.

Эксперты считают эти цифры крайне неточными. После выборов по всей Беларуси начались протесты в условиях отключения мобильного интернета, насилия со стороны полиции и массовых арестов.

Уикер напомнил, что, по мнению международных наблюдателей, в Беларуси не было свободных и справедливых национальных выборов с тех пор, как Лукашенко был впервые избран президентом в 1994 году.

«В минувшие выходные народ Беларуси попытался участвовать в демократическом процессе, ожидая, что его голоса будут подсчитаны честно, а их выбор лидера страны – признан, – подчеркнул глава сенатского Комитета по международным отношениям Джим Риш. – То, что президент Лукашенко решил ответить на выступления против своей администрации со стороны оппозиции и протестующих насилием и репрессиями, является бесстыдством. Господин Лукашенко должен позволить провести точный подсчет вчерашних бюллетеней и уйти в отставку, если голосование покажет, что он не был переизбран демократическим путем. Ему также следует немедленно прекратить преследование сотрудников СМИ, отключение Интернета, аресты и насилие в отношении тех, кто стремится к другому пути для Беларуси. Мирная передача власти жизненно важна для будущего Беларуси и ее суверенитета».

«После президентских выборов, омраченных фальсификациями, граждан, мирно протестующих с требованием точного подсчета голосов, встречают полицейские со светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями, – заявил вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден. – Режим Лукашенко ограничил доступ в Интернет, арестовывает протестующих и независимых журналистов и пытается заставить замолчать иностранных наблюдателей. Все это – не действия политического лидера, уверенного в честной победе на выборах. Но благодаря отважным гражданам – журналистам, активистам и обычным людям, документировавшим эти экстраординарные события, – мы знаем правду о нападениях на демократию, совершаемых режимом Лукашенко сегодня».