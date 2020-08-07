Крупнейший арендодатель в Сан-Франциско простит 50% пропущенной арендной платы за 4 месяца

В четверг компания Veritas, крупнейший арендодатель в Сан-Франциско, сообщила в электронном письме своим арендаторам, что простит 50% пропущенной арендной платы за период с апреля по июль. Но при этом арендаторы должны заключить соглашение о выплате второй половины арендной платы в течение следующих 12 месяцев.

Это решение последовало после трех месяцев переговоров между Veritas и коалицией, в которую входят Ассоциация арендаторов Veritas и Совет ассоциаций окружных торговцев Сан-Франциско (Veritas Tenants Association and San Francisco Council of District Merchants Associations). Переговорщики настаивали на том, чтобы Veritas простила 100% пропущенной арендной платы с момента вступления в силу приказов об обязательном пребывании дома в марте по 31 августа.

Также в письме Veritas говорится, что независимо от того, что будет с мораториями на выселение, установленными губернатором штата и местными властями, Veritas будет придерживаться своих правил: в компании установлен мораторий на выселение до конца 202 года, а также компания введет запрет на повышение арендной платы до конца текущего года.