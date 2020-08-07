Верующие перехитрили губернатора-демократа, проведя “болослужение” в Walmart

Пользовательница Фейсбука Нэнси Хэлфорд опубликовала видео спонтанного “несанкционированного” богослужения, проведенного жителями города Северный Версаль, Пенсильвания, в местном универмаге.

Фото: Nancy Halford

Как видно на опубликованном видео, посетители магазина Walmart поют религиозные песни и имитируют церковное богослужение.

Комментаторы Фейсбука отмечают, что такой оригинальный ход верующие пенсильванцы придумали из-за “драконовских” мэр местного правительства.

“Это великолепно, церкви не разрешили поклоняться из-за указа бюрократов, поэтому они пошли в Walmart, чтобы сделать это”, – написал некий Люк Рудковски в Твиттере, снабдив свою запись коротким видео импровизированного богослужения с другого ракурса.

Видео изначально было записано 26 июня, но только сейчас стало вирусным. 15-минутное видео собрало на данный момент свыше 1 миллиона просмотров.

Стоит отметить, что, как и во многих других штатах, в Пенсильвании временно запрещено проведение религиозных мероприятий, в том числе и церковных собраний. Согласно официальной информации, на данный момент в штате насчитывается свыше 7 тыс. смертей от COVID-19.

Как ранее сообщалось, из-за строгих запретов калифорнийские церкви вынуждены проводить службы на пляжах, парковках в парках. Некоторые церкви отказались подчиняться калифорнийским властям.