В Орегоне из-за вспышки коронавируса закрылся библейский лагерь

Библейский лагерь Траут-Крик (Trout Creek Bible Camp) в Орегоне, рассчитаный на учащихся со второго по 12-й классы, объявил 28 июля, что он закрывается до конца сезона. Это трудное решение принято в связи со вспышкой COVID-19.

По данным департамента здравоохранения штата, по состоянию на 26 июля в лагере было зафиксировано 19 случаев заболевания. При этом у отдыхающих регулярно измеряли температуру, они часто мыли руки и держались на безопасном расстоянии друг от друга.

По данным The News Tribune, это первый летний лагерь штата, в котором произошла крупная вспышка COVID-19.