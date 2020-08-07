В Нью-Йорке с марта 311 диспетчеров приняли более 70 000 жалоб на людей, не соблюдающих правила социального дистанцирования и не носящих маски.

Фото: YouTube/NBC

Большое количество жалоб поступило из традиционно русскоязычного района – Брайтон-Бич. В частности, жаловались на отсутствие масок у сотрудников супермаркета “Ташкент”.

По информации NBC, управляющий супермаркетом пожаловался на жаркую погоду и что в масках сложно дышать, но пообещал исправить ситуацию.

Врачи понимают, что многие устают носить маски, но они напоминают, что это спасает жизни. Как сообщают журналисты, в районах, где поступает больше жалоб на несоблюдение правил, тем менее там короновирусных больных, и наоборот.