Во вторник на прошлой неделе в округе Малтнома, штат Орегон, окружной прокурор Род Андерхилл объявил о предъявлении обвинении 25-летнему Анатолию Боровцу, который обвиняется в опрометчивой эксплуатации транспортного средства, в результате которого погиб Сергей Володимирович Селиванов.

Согласно сообщению из офиса прокурора, Боровец обвиняется по нескольким пунктам, в числе которых непредумышленное убийство первой степени, уголовное преступление в виде невыполнения обязанностей водителя (hit and run), вождение без действительных водительских прав и др.

В результате аварии автомобиль, на котором ехал Боровец, несколько раз перевернулся, прежде чем врезался в здание. Когда прибыли сотрудники правоохранительных органов, они обнаружили, что перевернутая машина сгорела. Свидетели сообщили, что водитель, установленный как Боровец, скрылся с места происшествия.

Это дело расследуется полицейским управлением Грешема, шерифом округа Малтнома и полицейским управлением Портленда.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о том, что родственники Сергея Селиванова собирают на сайте GoFundMe средства на оплату медицинских счетов и организацию похорон.