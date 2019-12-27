Родственники Сергея Селиванова из штата Орегон собирают на сайте GoFundMe средства на оплату медицинских счетов и организацию похорон.

23 декабря машина, в которой Сергей ехал пассажиром, врезалась в дорожное ограждение и перевернулась. Два дня родные Сергея надеялись на чудо, пока он лежал в реанимации, но вечером 25 декабря врачи официально констатировали его смерть по причине гибели мозга. В 1:05 утра аппарат искусственного дыхания был отключен.

«Сергей был замечательным парнем с радостным характером, вокруг него всегда была приятная атмосфера. Это огромная потеря для всей его семьи. Покойся с миром, Серж», – написал его друг Сэм Паса, организовавший сбор средств.