Владельцы русской бани в Денвере вынуждены собирать средства из-за пандемии COVID-19

Выходцы из России, иммигранты в 4-м поколении, содержащие русскую баню (Lake Russian & Turkish Baths) в Денвере и владеющие бизнесом с 1927 года, который пережил “депрессию, войны и бесчисленные культурные изменения”, вынуждены собирать средства на GoFundMe из-за пандемии COVID-19”, которая угрожает существованию их бизнеса.

Фото: Lake Russian & Turkish Baths/GoFundMe

Как указано на GoFundMe, “текущие операции находятся на уровне только 3%. Из-за правительственных ограничений мы теперь можем предложить только массаж. Массажисты получают более 85% этого дохода… и мы делаем все возможное, чтобы некоторые из наших сотрудников, не занятых в массажной сфере, получали заработную плату и работали, несмотря на сокращение доходов… Мы в отчаянном положении и не хотим терять наш 93-летний семейный бизнес…”

В знак благодарности всем неравнодушным, кто откликнулся на призыв о помощи, владельцы семейного бизнеса дарят бесплатный день в банях, когда они снова откроются.