Иммигрант из Колорадо арестован за убийство 6-летнего сына

Офис шерифа округа Эль-Пасо (штат Колорадо) арестовал Николая Крутицкого, 1986 года рождения, который был помещен в тюрьму округа Эль-Пасо по обвинениям в нападении первой степени, жестоком обращении с детьми и владении запрещенным оружием.

Фото: YouTube/CBS

Арест произошел после того, как помощники шерифа приехали по вызову в связи со стрельбой, в которой был задействован несовершеннолетний ребенок. Ребенок получил опасные для жизни травмы и, как сообщает телеканал CBS, ребенок скончался после того, как его доставили в местную больницу.

Расследование продолжается. На сайте GoFundMe собирают деньги на похороны мальчика. Требуется $25 тыс. Похоронное богослужение погибшего состоялось в церкви First Slavic Christian Church.