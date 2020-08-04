Мужу прокурора округа Лос-Анджелеса предъявляют обвинения в нападении на протестующих

Мужу Лос-Анджелеского окружного главпрокурора Джеки Лейси предъявляют многочисленные обвинения в административном правонарушении в связи с мартовским инцидентом, в ходе которого он размахивал пистолетом грозя демонстрантам возле своего дома в Гранада-Хиллз.

Фото: YouTube/CBS

Офис генерального прокурора Калифорнии, который расследовал этот вопрос, чтобы избежать конфликта интересов в офисе окружного прокурора, принял решение выдвинуть обвинения против Дэвида Лейси.

Дэвид Лэйси обвиняется в трех пунктах нападения с применением огнестрельного оружия.

Хаотическая сцена развернулась 2 марта, когда активисты, связанные с Black Lives Matter LA и другими местными организациями, постучали в дверь Лейси в Гранада-Хиллз для предрассветной акции протеста. Ее муж ответил размахивая пистолетом.

#BREAKING This morning Los Angeles District Attorney Jackie Lacey’s husband pulled a gun out on Black Lives Matter activists who protested his wife in front of their house. @BLMLA pic.twitter.com/wnCFMMvaWV — Jasmyne Cannick (@Jasmyne) March 2, 2020

«Я пристрелю тебя. Убирайся с моего крыльца», – сказал Дэвид Лэйси в видео.

Мелина Абдулла, одна из самых заметных в городе активистов Black Lives Matter и одна из самых громких критиков окружного прокурора, была одним из тех, на кого он якобы нацелил оружие.

Через несколько часов после инцидента, Джеки Лейси провела пресс-конференцию, на которой она извинилась и сказала, что ее муж так реагировал поскольку она получила смертельные угрозы во время спорной кампании по переизбранию. Лейси будет конкурировать на ноябрьских всеобщих выборах с бывшим окружным главпрокурором Сан-Франциско Джорджем Гасконом.

«Kогда он понял, что произошло, он хотел, чтобы я сказала протестующим, на которых он направил пистолет, что он никому не хотел причинить вреда» Лейси сказала.

Alex Fridman Jr