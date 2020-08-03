Лидер компартии США призывает голосовать за Байдена

В субботу Боб Авакян (Bob Avakian), основатель и лидер Революционной коммунистической партии США (The Revolutionary Communist Party USA), заявил своим сторонникам, что на президентских выборах 2020 года они должны проголосовать за Джо Байдена.

Фото: YouTube/The Revcoms

Он также пояснил, что не хочет, чтобы его последователи голосовали за кандидата от третьей стороны.

Тем не менее, по мнению лидера коммунистической партии США, Байден и Демократическая партия все равно являются “представителями и инструментами этой эксплуататорской, репрессивной и буквально убийственной системы капитализма-империализма”, но это нужно пока игнорировать, так как вытеснение Трампа важнее.

Но, как утверждает Боб Авакян, Байден не лучше, чем Трамп.