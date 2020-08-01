Беларусы в Сакраменто провели митинг у Капитолия за честные выборы в РБ

Представители диаспоры в Сакраменто организовали пикет солидарности к белорусской оппозиции у калифорнийского Капитолия. Жители Калифорнии призывали американскую общественность и политиков штата обратить внимание на предвыборную ситуацию в Республике Беларусь.

Фото: Facebook/Евгений Николаев

1 августа перед зданием главного законодательного органа штата Калифорния состоялся митинг в поддержку оппозиционных кандидатов и прозрачности грядущих выборов. На видео, опубликованном в Фейсбуке видно, как группа из несколько десятков человек размахивает “оппозиционными” белорусскими флагами и молится за ситуацию в Беларуси.

“Здесь в США мы следим за ситуацией в Беларуси и очень переживаем, – сказал один из инициаторов протеста Павел Медухо. – У нас такое ощущение, что белорусов начнут расстреливать.. Нам кажется, что Лукашенко запугивает граждан… Асфальт проспекта Независимость уже умыт кровью.. Молодые парни выходят на улицы просто высказать свое несогласие, за это их избивают по приказу Лукашенко”.

9 августа в Республике Беларусь состоятся очередные президентские выборы. Напомним, что должность президента РБ занимает Александр Григорьевич Лукашенко с 20 июля 1994 г.

9 августа белорусская община соседнего Сан-Франциско также планирует провести пикет в защиту прозрачных выборов на своей родине.