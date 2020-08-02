В стране проводится больше 750 тысяч тестов в день, и многие инфицированные переносят заболевание бессимптомно или в легкой форме, передает Русская служба «Голоса Америки».

По данным университета Джонса Хопкинса, число умерших от коронавируса в США превысило 150 тысяч, и пандемия распространяется практически бесконтрольно почти в каждом штате страны.

Через шесть месяцев после того, как вирус был впервые обнаружен на американской земле, он стал третьей главной причиной смерти в этом году после заболеваний сердца и рака. От него уже умерло больше американцев, чем солдат Союза в Гражданской войне в США.

По оценкам экспертов, число умерших, вероятно, достигнет мрачной отметки в 200 тысяч меньше чем через два месяца.

Мало что указывает на то, что эпидемия замедляется. Количество подтвержденных новых случаев во все дни июля, кроме двух, превышало 50 тысяч, а в семь из последних 10 дней было больше 60 тысяч.

США проводят больше 750 тысяч тестов в день, и многие новые случаи выявляются у людей с незначительными симптомами или вообще без них.

Однако вирус продолжает заражать многих, кто страдает от гораздо худших последствий. По данным департаментов здравоохранения штатов, более 57 тысяч человек находятся в больницах. Более тысячи человек умирало в семь из последних восьми дней.

В двух третях штатов за последнюю неделю количество новых случаев увеличилось. Во Флориде за последние семь дней выявлено более 73 тысяч новых случаев. В Калифорнии этот показатель составил 67 тысяч, а в Техасе – более 57 тысяч.

Джорджия, Аризона, Луизиана, Теннесси, Северная Каролина, Алабама, Южная Каролина и Иллинойс сообщили о более 10 тысячах случаев заболевания за последнюю неделю.

Только в одном штате, Аризоне, число новых случаев заболевания снижалось две недели подряд.

Рост заболеваемости наблюдается даже в тех штатах, которые не были затронуты худшими проявлениями кризиса. Аляска сообщила в воскресенье о 234 новых случаях, хотя до этого долгое время в этом штате регистрировалось лишь несколько десятков случаев в день.

На Гавайях на прошлой неделе зарегистрирован 301 случай – в два раза больше, чем предыдущий рекорд. В таких штатах, как Миссисипи и Миссури, где заболеваемость была относительно невысока, теперь регистрируется более тысячи новых случаев в день.

Две трети штатов теперь требуют от жителей носить маски в общественных местах. В остальных штатах масочный режим ввели десятки городов и муниципалитетов. При этом общенационального требования носить маски не введено.