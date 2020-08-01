Законодатели не достигли договоренности о новом пакете помощи в связи с коронавирусом

Сенат США завершил рабочую неделю, так и не достигнув договоренности по продлению надбавок к пособию по безработице для миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса.

Переговоры между министром финансов Стивом Мнучином, руководителем аппарата Белого дома Марком Медоусом и демократами в Конгрессе не принесли никаких признаков прогресса в согласовании второго пакета помощи.

Обе стороны признают, что далеки от согласия по поводу окончательной суммы.

Республиканцы в своем законопроекте предлагают выделить около 1 триллиона долларов, а демократы отталкиваются от ранее принятого пакета на сумму 3 триллиона долларов.

«Если бы наши коллеги-демократы не медлили, безработные американцы не столкнулись бы с полной ликвидацией этой дополнительной помощи», – заявил на заседании лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер отметил, что предложение республиканцев, вероятно, не имеет достаточно сторонников даже внутри партии.

«Мнения в его кокусе настолько разделились, что, по его собственным словам, 20 человек вообще не хотят голосовать, – заявил Шумер в четверг. – Теперь они, наконец, осознали тот факт, что мы на краю пропасти, но уже слишком поздно».

В конце марта Конгресс принял пакет сумму 2,2 триллиона долларов, чтобы помочь закрывшимся компаниям и потерявшим работу сотрудникам.

Этот пакет предусматривал еженедельную надбавку к пособию по безработице в размере 600 долларов. Срок действия надбавок истекает в эти выходные, и Конгрессу вряд ли удастся договориться о продлении льгот до конца июля, как планировалось.

Республиканцы предложили сократить надбавки с 600 до 200 долларов в неделю с расчетом, что в конечном итоге федеральную помощь заменят программы на уровне штатов. Однако демократы считают это недопустимым, когда так много людей все еще лишены трудоустройства.

Кэтрин Гибсон, VOA