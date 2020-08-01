На выборах в США в этом году можно будет проголосовать на украинском и русском языках

На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском и русском языках. Такую возможность получили избиратели в округе Кук, штат Иллинойс, который входит город Чикаго и его пригороды. Решение принято администрацией округа. Украинский язык будет доступен на всех этапах выборов всех уровней: как президентских, так и местных, и в Конгресс.

Фото: YouTube/VOA

“Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не могут читать “, – рассказала Голосу Америки защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

“Также на избирательных участках будут таблички с указателями – вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества“.

Кроме украинского, избирательный процесс также сделают доступным для носителей 12 разных языков, в том числе польского и русского. По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении, ведь это дает им доступ к тем людям, которые не владеют свободно английским и не разбираются в избирательном процессе.

“Если абсолютно весь процесс перевести на украинский – скажем, программы кандидатов, если объяснить, кто избирается, какие функции будет этот человек выполнять, какие функции предусматривает эта должность, то люди будут выбирать более вдумчиво и осознанно. Следовательно, люди будут больше заинтересованы в выборах – ведь когда ты понимаешь, что для тебя сделали шаг навстречу и перешли на твой родной язык, это вызывает и благодарность, и интерес к этому процессу “, – рассказала Мила Луговая.

Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты проверят его еще раз на соответствие.

“Каждое слово очень важно, а некоторые слова имеют двойные значения. И если человек проголосовал, затем обратится и скажет, что он неправильно понял какое-то слово, соответственно, бюллетень и голос этого человека может быть признан недействительным”, – говорит Мила Луговая. Округ Кук в штате Иллинойс – первый в США, который добавил украинский язык к избирательному процессу. В Чикаго проживает более 46 000 украинцев.