Трамп поделился видеозаписью с врачом, которая верит в секс с инопланетянами

Президент Трамп в Твиттере поделился вирусным видео доктора Стеллы Иммануэль, которая рассказала о том, что якобы от коронавирусной инфекции есть лекарство. Твиттер удалил данный ролик, так как он содержал антинаучную информацию.

Фото: Breitbart

Согласно мнению Стеллы Иммануэль, COVID-19 не так опасен, как принято считать, и что против коронавирусной инфекции существует лекарство – препарат от малярии гидроксихлорохин. Для укрепления организма медик также рекомендует употреблять цинк.

Врач из Хьюстона состоит в движении America’s Frontline Doctors, члены которого выступили в понедельник перед зданием Верховного суда в Вашингтоне. Как и другие медики данной организации, Стелла считает, что масштабы пандемии надуманы и, что значительная часть заболевших даже не ощущают симптомы.

Спорным видео поделился также Дональд Трамп-младший, в результате чего его аккаунт в Твиттере был на сутки заблокирован.

Стоит отметить, что доктор Иммануэль известна псевдонаучными заявлениями, в том числе о том, что некоторые женские проблемы со здоровьем (в частности выкидыши) случаются из-за “астральных сексуальных контактов женщин со злыми духами”. Иммануэль также считает, что США руководят “наполовину люди, наполовину инопланетяне”.