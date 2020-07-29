Социальные сети удаляют информацию о коронавирусной конференции врачей

Google, Facebook, YouTube и Twitter удаляют вирусное видео коронавирусной конференции американских врачей (America’s Frontline Doctors), выступивших на днях у здания Верховного суда в Вашингтоне. Сообщается, что мероприятие было организованно консервативной политической группой Tea Party Patriots.

Фото: Breitbart

В своем выступлении медики из различных штатов заявили, что власти некоторых штатов (в т.ч. Калифорнии) чрезвычайно раздувают опасность и масштабы распространения пандемии, представляя публике лишь обобщенные данные.

Группа докторов высоко отзывалась о препарате гидроксихлорохин – антималярийном лекарстве, о котором также президент Трамп отзывался положительно. Также медики советуют ежедневно потреблять цинк, что по их мнению чрезвычайно укрепляет организм от бактерий и вирусов типа COVID-19.

Выступившие в Вашингтоне медики потребовали открыть школы и не третировать американцев, запрещая им работать и жить повседневной жизнью.

Видео с выступлением докторов просмотрели десятки миллионов американцев, однако в то же время, социальные сети инициировали агрессивную капманию по удалению данных видематериалов.