С Фейсбука исчезла группа “Русскоязычные американцы за Трампа – 2020”

Набирающая популярость группа ‘Russian Speaking Americans for Trump 2020’ внезапно исчезла с просторов Фейсбука.

Как сообщил один из администраторов группы Алекс Пушкин, безо всякого предупреждения группа была удалена и к ней был заблокирован доступ. Пользователи Фейсбука высказывают мнения о политической мотивации блокировки сообщества.

Группа ‘Russian Speaking Americans for Trump 2020’ насчитывала свыше 15 тыс. русскоязычных американцев, политические предпочтения которых преимущественно про-республиканские. В сообществе в основном обсуждались события политического значения.

Вслед за исчезновением группы в Фейсбуке начали появляться похожие сообщества, как то ‘Russian Speaking Americans For Trump’, или ‘Russian-Speaking Americans for Law and Order’. Наряду с ними, существуют такие группы как ‘Russian Americans against Trump’ и ‘Russian-Speaking Democratic Club’ и проч.

Posted by Alex Pushkin on Wednesday, July 29, 2020

На момент написания этой заметки группа снова стала доступной. В объяснении один из администраторов группы сообщил, что название группы попытались украсть.

Между тем, над социальными сетями в США нависает грозовое облако расследований со стороны Конгресса. Законодатели и президент Трамп недовольны действиями «большой технологической четверки», которую обвиняют в доминировании на рынке и негативном влиянии на экономику в целом, передает Русская служба «Голоса Америки».