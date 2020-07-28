США переживают волну банкротств

За первое полугодие число заявок на банкротство выросло больше чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Русская служба «Голоса Америки».

Пандемия коронавируса породила волну корпоративных банкротств в США. Тысячи предприятий розничной торговли, энергетических компаний и другие виды бизнеса стали жертвами рецессии, вызванной пандемией.

За первое полугодие более 3600 компаний подали заявки о защите по долгам в соответствии с Кодексом США о банкротстве. По данным юридической компании Epiq Global, это на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в июне, когда появились признаки, что восстановление экономики замедляется на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом, количество заявок на банкротство выросло на 43 процента, установила компания.

Chuck E. Cheese, Hertz, J. Crew, J.C. Penney и Neiman Marcus – это лишь немногие известные компании, объявившие о банкротстве в этом году после падения продаж во время пандемии.

Однако финансовые эксперты полагают, что худшее еще впереди, а розничные торговцы и нефтяные компании особенно уязвимы при небывалом снижении темпов экономического роста за несколько десятилетий.