Протестующие снова занялись вандализмом на улицах Сакраменто

В знак солидарности с гражданскими волнениями в Портленде на улицы Сакраменто вышли сотни протестующих, часть из которых была вооружена подручными средствами.

Фото: YouTube/ABC10

Как сообщил Департамент шерифа Сакраменто, в субботу вечером протестующие вышли на главные улицы города, разбивая стекла, оставляя на стенах правительственных зданий граффити и нарушая общественный порядок.

Полиция арестовала женщину, в рюкзаке которой была обнаружена специальная амуниция и краска.

Группа из 150 человек, вооруженная металлическими трубами и камнями, была локализована полицией и рассредоточена.

Под прицел нападавших попали: городская администрация, офис прокурора и здание городской тюрьмы.