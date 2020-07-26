Мэр Портленда вышел на протест и пострадал от слезоточивого газа

Мэр Портленда Тед Уилер пострадал от применения слезоточивого газа, когда присоединился к демонстрантам, протестовавшим против расовой несправедливости и жестокости полиции. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Рейтерс.

Фото: Guardian/YouTube

Как сообщают новостные агентства, Мэр Портленда Тед Уилер присоединился к толпе протестующих в четверг вечером. Однако Уилер, как отмечают СМИ, “подвергся насмешкам со стороны некоторых демонстрантов, заявивших, что он должен был приложить больше усилий для защиты жителей Портленда”.

Несмотря на насмешки некотырх из толпы и распыленный слезоточивый газ, Уилер стоял вместе с манифестатами у здания Федерального суда в Портленде.