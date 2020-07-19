Семейная пара помещена под домашний арест из-за несоблюдений карантина

Семейную пару Элизабет и Исайи Линскотт из Кентукки поместили под домашний арест после того, как у Элизабет тест подтвердил коронвирус. Элизабет собиралась навестить своих пожилых родителей, поэтому решила пройти тест на COVID-19, тест дал положительный результат. В следствие чего с женщиной связались из Департамента здравоохранения и попросили подписать некоторые документы, но она отказалась это сделать.

Фото: wave3.com

В результате к семье нагрянули шериф округа и люди из департамента здравоохранения и теперь они должны носить мониторы слежения на лодыжках, которые уведомят правоохранительные органы, если Линскотты удалятся от дома на 200 футов и более. Супруги заявили, что они не отрицали карантин, но они не были согласны с формулировкой документов. Согласно их словам, они “не сделали ничего плохого” и планировали быть осторожными и без браслетов на лодыжках.