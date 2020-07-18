Власти города Эшвилл одобрили выплату репараций за ущерб, нанесенный рабством

Власти города Эшвилл в Северной Каролине одобрили выплату репараций за ущерб, нанесенный рабством. Резолюция была принята единогласно: семь голосов – «за», ни одного – «против». Об этом в субботу пишет Голос Америки.

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В то время, как многие проекты репараций предусматривают прямые выплаты потомкам рабов, власти Эшвилла избрали иную форму выплат. Репарации будут выплачены в формате инвестиций в районы, где чернокожее население сталкивается с проблемой неравенства и системного расизма.

Деньги будут направлены на программы по строительству доступного жилья, модернизацию сферы образования, здравоохранения и поддержку бизнеса.

Выплата репараций за ущерб, нанесенный рабством, – одна из наиболее дискуссионных тем в обсуждении борьбы с расовой несправедливостью. Дебаты о необходимости и о формате выплат проходят не только между представителями двух главных партий страны, но и среди членов Демократической партии, активно выступающих за борьбу с расизмом.