Некоторые больницы в Калифорнии переполнены больными с коронавирусом

Военные медики ВВС США были направлены в некоторые калифорнийские больницы с целью пополнения медперсонала во время пандемии коронавируса.

Как сообщает “Голос Америки” со ссылкой на Associated Press, “в четверг власти Калифорнии сообщили о самом большом двухдневном общем количестве подтвержденных случаев заражения коронавирусом – около 20 000, наряду с 258 смертельными случаями за последние 48 часов. В больницах находится более 8 тысяч человек, у которых либо положительный результат на коронавирус, либо есть подозрения на его наличие”.

По информации СМИ, свыше 70% коек в больницах округа Сан-Хоакин заполнены, а отделения интенсивной терапии – на 121%. С военной базы ВВС Трэвис сюда прибыла группа из 20 врачей и медсестер.

Между тем, власти округа Лос-Анджелес, где проживает четверть почти 40-миллионного населения штата, сообщили в четверг о самом большом росте числа новых случаев заболевания – 4592, в то время как число госпитализаций оставалось выше 2100.

Между тем сообщается, что число новых случаев коронавируса, зарегистрированных в Соединенных Штатах за один день, впервые превысило 77 000, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В четверг было зарегистрировано 77 255 новых случаев. Предыдущий максимум – 67 791 случай – был зафиксирован за два дня до этого.

Штат Флорида четверг занял второе место по суточному приросту заражений: там зафиксировали 13 965 случаев заболевания.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировано 3,5 миллиона случаев инфицирования и более 138 000 смертей от коронавируса.