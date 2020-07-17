Как найти работу в IT сфере в Кремниевой долине во время пандемии

Как чувствуют себя программисты во время пандемии? Как отразился карантин и кризис на IT сфере? Насколько реально найти работу или идут массовые сокращения? Основатель школы программистов Programming Academy In SiliconValley Виктор Богутский отвечает на эти и другие вопросы.

Самыми уязвимыми при сокращениях в IT-компаниях являются ручные тестировщики. Это люди, которые вручную ищут ошибки (баги) в программах. Помимо ручного тестирования (Manual QA) существует автоматизированное (Automation QA) – это когда пишутся скрипты, которые выполняют функции ручного тестироващика, но делают это намного быстрее. Автоматизаторы зарабатывают больше мануальных, у них шире зона ответственности и интереснее задачи.

Умение писать код является ключевым и необходимым для построения успешной карьеры в IT. Тестировщики, которые уверенно пишут код и понимают его могут переходить впоследствии на позиции разработчика.

В некоторых компаниях разработчики частично выполняют роль тестировщика – сами находят ошибки в своих программах и исправляют их.

Очевидно, что для того, чтобы уверенно чувствовать себя на IT-рынке нужно научиться программировать. В Долине учат детей кодить еще с младшей школы. Совсем необязательно, чтобы ребенок выбрал себе в будущем профессию программиста, программирование развивает логическое и абстрактное мышление, учит строить взаимосвязи и думать.

Программированию можно обучиться за несколько месяцев. Чтобы работать девелопером не обязательно закончить курс computer science в университете или быть в школе отличником по математике. Вы можете пройти хорошие онлайн-курсы и научиться писать код. Неважно сколько вам лет, мужчина вы или женщина, какой у вас бэкграунд и есть ли опыт в IT. Что действительно важно и играет решающую роль – ваша готовность и умение учиться. Как это проверить? Как понять, насколько тема программирования ваша и стоит ли в нее углубляться, платить деньги за обучение на курсах?

Есть популярная школа программирования Programming Academy in Silicon Valley (PASV), которая уже несколько лет успешно обучает взрослых и детей с нуля писать код, готовит к прохождению технического собеседования на позиции QA Automation и разработчик. Школа PASV разработала прекрасный вводный курс программирования для новичков без опыта – JS Syntax.

Доступ к вводному курсу ребята открывают всем бесплатно после регистрации в их учебной системе, сообщают организаторы школы программистов.



Руководит школой Programming Academy in Silicon Valley Виктор Богуцкий. Он занимается программированием более 15 лет. Работал в российских и европейских IT-компаниях, сейчас работает ведущим разработчиком в крупной корпорации в Долине.

Ученики и выпускники школы получали и продолжают получать офферы (предложения о работе) в IT-компаниях тестировщиками и разработчиками и перед пандемией, и во время пандемии и сейчас тоже активно проходят собеседования или уже приняли оффер и работают на своей – часто первой – работе в IT. Ученики трудоустраиваются часто еще в процессе учебы либо сразу после окончания курса. Обучение построено таким образом, что студенты учат только самую важную, выверенную информацию, которая поможет пройти техническое интервью и позволит работать. Ученики получают сильную базу программирования, потому бывают случаи, когда после окончания курса тестировщиков (QA Automation) студенты трудоустраиваются сразу девелоперами. Не тестировщиками. Им просто понравилось программировать на курсе и они решили не идти в QA, а проходить собеседования и искать работу на позиции разработчиков.

Отзывы студентов школы PASV опубликованы на сайте школы https://pasv.us

РАСПИСАНИЕ НОВЫХ ГРУПП:

Каждый месяц стартует новая группа курса “JavaScript для начинающих” за $59.

Длится учеба месяц.

Ближайшая группа начинается уже в понедельник 20 августа. Следующая будет в августе.

Запись на сайте https://pasv.us/coding

Главный курс QA Automation. Набор осуществляется два раза в год – это группа по подготовке с нуля к профессии QA с изучением двух языков JavaScript & Java.

Курс серьезный, качественный и, на мой взгляд, лучший на рынке. Программа рассчитана на 300 часов. Курс длится пять месяцев. Занятия каждый будний день. Помощь с резюме. Практика работы над реальным проектом. Подготовка к прохождению собеседования.

Курс начинается 17 августа. Можно подключиться к группе до 1 сентября в любой момент.

Записывайтесь на сайте https://pasv.us/qa

Курс по подготовке к профессии Front-end Developer. React JS, Redux.

https://pasv.us/react

Курс Python для начинающих

https://pasv.us/python

Уроки программирования для взрослых и детей.

Первый урок бесплатно. Запись на сайте https://pasv.us/kid

Сообщество PASV и отзывы учеников. Группа Фейсбук:

https://www.facebook.com/groups/185538711998736

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