 Американцы просят продлить выплаты дополнительного пособия по безработице

На сайте sign.moveon.org появилась петиция к губернаторам всех 50 штатов и к обеим палатам Конгресса продлить выплаты дополнительного пособия по безработице в размере $600 в неделю до 31 декабря 2020 года и и дольше, если это будет необходимо.

Эта петиция обосновывается тем, что за 14 недель более 47,1 миллиона американцев подали заявки на пособия по безработице по всей стране из-за воздействия пандемии коронавируса. Это составляет почти 14% населения США, которые сейчас без работы, и это только те, кто официально подал заявку. Фактическое число новых безработных, вероятно, намного больше и будет продолжать расти в ближайшие месяцы.

Как указывается на сайте, “многие люди, уволенные из-за COVID19, не найдут работу в течение очень долгого времени, возможно, никогда, потому что некоторые рабочие места, потерянные сегодня, не вернутся. Людям понадобится время и ресурсы, чтобы выучить и развить новый навык. Прекращая дополнительную помощь по безработице за 600 долларов в неделю слишком рано, мы, безусловно, обрекаем людей на трагическое будущее. Это будет иметь далеко идущие последствия. Мы должны заботиться друг о друге в эти беспрецедентные времена. Пожалуйста, давайте помогать друг другу спасать и обслуживать тех, кто больше всего нуждается”.

На данный момент петицию подписали полтора миллиона человек. По словам автора петиции – RJ Wolfe – эта петиция будет доставлена ​​губернаторам всех 50 штатов и обеим палатам Конгресса на федеральном уровне по электронной почте или лично.