Иммигрант из Кубы в разговоре с Трампом предостерег американцев от коммунизма

Президент Дональд Трамп побеседовал с иммигрантом из Кубы Максимо Альваресом (Maximo Alvarez), приехавшим в Америку 60 лет назад, который предостерег американцев от коммунизма, он рассказал о наставлении своего отца:

“Не потеряй это место, потому что ты никогда не будешь таким счастливчиком, как я. Потому что, если ты потеряешь это место, вам некуда идти”. Максимо призвал молодежь не становиться «полезными идиотами».

Сейчас Максимо живет в Южной Флориде, является президентом Sunshine Gas Distributors.

Максим Альварес рассказал о том, что несмотря на то, что Фидель Кастро, кубинский диктатор, гарантировал “бесплатное образование, бесплатное здравоохранение и бесплатную землю”, но и них не было свободы. Также кубинский иммигрант поблагодарил Трампа за то, что тот решил баллотироваться на пост президента вместо того, чтобы почевать на лаврах.