Уровень смертности от COVID-19 продолжает падать, несмотря на рост случаев заражения

Пресс-секретарь президента Кейли Макэнани ответила на вопросы журналистов по поводу пандемии COVID-19, передает Русская служба «Голоса Америки» из Белого дома.

Отвечая на вопрос о росте числа заражений COVID-19 в южных штатах, Кейли Макэнани призвала журналистов обратить внимание на то, что уровень смертности от коронавируса по-прежнему падает, в том числе, благодаря усилиям федеральных властей, внедряющих новые и эффективные методы лечения заболевания.

«В качестве примера, в Нью-Йорке [в начале пандемии] был 21 умерший на каждую тысячу случаев заражения, в Нью-Джерси – 20 смертей на каждую тысячу случаев. Это были соотношения, которые мы наблюдали всего несколько месяцев назад. Сейчас смертность в Нью-Йорке и Нью-Джерси снизилась до 1,7 на 1000 и 1,8 на 1000 соответственно… Во Флориде уровень смертности составляет 0,2 на каждую тысячу случаев, в Аризоне – 0,3 смертельных случая на каждую тысячу заражений. Мы видим, что наша терапия работает. Дексаметазон, ковалесцентная плазма и ремдесивир работают», – подчеркнула Макэнани.

Отвечая на вопрос о критических замечаниях, сделанных президентом в адрес доктора Энтони Фаучи, главного инфекциониста в составе рабочей группы Белого дома, Макэнани заявила, что утверждения о конфликте между Трампом и Фаучи не соответствуют истине.

«У доктора Фаучи и президента всегда были очень хорошие рабочие отношения», – заверила пресс-секретарь Белого дома.