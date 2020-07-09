Верховный суд: некоторые финансовые документы Трампа могут быть преданы гласности

По запросам, направленным комитетами Палаты представителей и нью-йоркской прокуратурой, суд вынес разные решения, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Верховный суд США постановил в четверг, что прокуроры в Нью-Йорке могут получить финансовые документы Дональда Трампа. Вместе с тем, рассматривая другое дело, суд заявил, что финансовые сотрудники Трампа и банки могут не передавать эти документы Конгрессу до тех пор, пока суд низшей инстанции не вынесет своего решения.

Постановление Верховного суда означает частичное поражение Трампа.

По обоим делам судьи проголосовали следующим образом: «за» – 7, «против» – 2.

Глава Верховного суда Джон Робертс и двое судей, назначенных Трампом, – Нил Горсач и Бретт Кавано – проголосовали за принятое решение.

Напомним, что речь идет, в частности, о повестках нескольких комитетов Палаты представителей, которые запросили документы Трампа у двух банков, Capital One и Deutsche Bank, а также у бухгалтерской компании Mazars USA.

Вопрос о полномочиях Конгресса запрашивать документы у президента связан с принципом разделения властей.

«Двести лет назад один из великих юристов нашего Суда установил, что ни один гражданин, даже президент, категорически не стоит выше всеобщей обязанности представлять доказательства по запросу в рамках уголовного процесса, – написал судья Робертс в постановлении по делу о повестке нью-йоркской прокуратуры. – Мы подтверждаем этот принцип сегодня и считаем, что президент не имеет абсолютного иммунитета от уголовных повесток с требованием представить личные бумаги».

Однако в постановлении по второму делу, касающемуся повесток Конгресса, направленных в компанию Mazars, Робертс написал, что федеральные суды низшей инстанции, оставившие повестки в силе, «в недостаточной мере учли проблемные вопросы относительно принципа разделения властей, возникшие в связи с повестками Конгресса».

Решения Верховного суда повлекут за собой далеко идущие правовые и политические последствия.

В частности, это означает, что конгрессмены не смогут получить финансовые документы Трампа до выборов.

Кроме того, по словам экспертов, решение повлияет на способность Конгресса осуществлять надзор за исполнительной властью.

Адвокаты Трампа настаивают на том, что запросы не имеют существенного законодательного обоснования и что законодатели не могут вести расследования в отношении президента с неограниченными полномочиями.

Апелляционный суд в декабре постановил, что комитеты предоставили достаточное обоснование своих запросов.

По делу о запросе нью-йоркской прокуратуры к бухгалтерской фирме Mazars суд низшей инстанции также вынес решение не в пользу Трампа.

В мае адвокат президента Джей Секулоу, выступая в Верховном суде, заявил, что Трамп обладает «временным конституционным иммунитетом» от судебного преследования на время пребывания в должности и что прокуратура не имеет полномочий направлять ему повестки.

Прокуратура же настаивает, что, хотя президенты защищены от уголовного преследования, уклоняться от повесток они не могут. Кроме того, подчеркиватся, что запрашиваемая информация относится к периоду до того, как Трамп был избран президентом.