Дональд Трамп призывает открыть школы осенью

“Наши школы должны открыться этой осенью!”, – написал у себя в Твиттере президент Дональд Трамп. Американские медики и педагоги ведут интенсивные дебаты о возвращении обучения в нормальный режим.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, администрация Трампа готовится к масштабному открытию государственных школ, которое, как планируется, состоится этой осенью.

Дональд Трамп уже заявил, что общается с губернаторами штатов для осуществления этого шага в национальном масштабе. По словам президента, местные власти некоторых штатов предотвращают открытие общеобразовательных заведений по политическим мотивам.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Между тем, как передают источники в администрации президента, с переходом на онлайн-обучение колледжей и университетов, иностранным студентам решено было рекомендовать покинуть страну.

По словам некоторых ученых в стране наблюдается рост заболеваемости среди молодежи и детей школьного возраста.