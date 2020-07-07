Полиаморные отношения – это форма отношений, в которых оба партнера могут параллельно иметь несколько партнеров, о которых известно и пол которых не имеет значения. 

Такой формат отношений узаконен в городе Сомервилл, штат Массачусетс: был единогласно одобрен городским советом и подписан мэром указ о признании полиаморных отношений, т.е. теперь жители Сомервилла могут официально иметь более одного партнера и иметь права на вступление в брак.

Предложение о таком указе возникло во время пандемии коронавируса, чтобы облегчить жизнь людей, состоящих в полиаморных отношениях, кто не мог навестить своих партнеров в больницах, т.к. не были официально женаты. По словам городского советника Сомервилла Лэнса Дэвиса, “во время COVID-19 это, очевидно, стало более серьезной проблемой”. Как считают власти города, теперь полиаморы будут иметь некоторые права, которыми владеют супружеские пары, такие как пособия по медицинскому страхованию или права на посещение больницы.

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