Федеральную помощь получают компании, в том числе связанные с должностными лицами Калифорнии

Согласно данным, опубликованным департаментом финансов США, бизнесы связанные с чиновниками штата, включая губернатора Калифорнии Гэвином Ньюсомом, были среди тех, кто получил федеральные займы, выделяемые государством для смягчения последствий от пандемии короновируса.

Департаментом финансов опубликовал данные компаний, которые получили кредиты на сумму более $150 000, подавляющее большинство заемщиков получило кредиты на меньшие суммы, их информация осталась неопубликованной – это более 80% из почти 5 миллионов бенефициаров на сегодняшний день, как сообщает CBS. Отчеты департамента финансов показывают, что более 87 000 бизнесов в Калифорнии получили кредиты на сумму 150 000 долларов и более.

Согласно данным департамента финансов США, компания PlumpJack, основанная и частично принадлежащая Гэвину Ньюсому, получила кредит на сумму в диапазоне от 150 000 до 350 000 долларов для выплаты зарплат работникам. Важно помнить, что прежде, чем вступить в должность губернатора в 2019 году, Ньюсом объявил, что уйдет из своего бизнеса и отдаст свои активы в слепой траст, т.е. доверенные лицо имеют полное право распоряжаться активами.

Консалтинговая компания Continental Labor Resources Inc. республиканского сенатора Шеннон Гроув тоже получила кредит в диапазоне от 150 000 до 350 000 долларов для выплаты зарплат работникам.

Список бизнесов, получивших федеральные займы, включает множество имен калифорнийских политиков и чиновников.