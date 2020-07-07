Белую пару обвинили в преступлении на почве ненависти за попытку закрасить надпись BLM

42-летняя Николь Андресон и 53-летний Дэвид Нелсон были привлечены к уголовной ответственности за то, что попытались закрасить гигантскую надпись Black Lives Matter на одной из дорог в центре северокалифорнийского города Мартинез. Как говорят некоторые очевидцы, сторонники президента Трампа якобы оскорбляли чувства чернокожего населения США.

Согласно прокуратуре округа Контра-Коста, обоим нарушителям предстоит предстать перед судом за вандализм и оплатить издержки в размере $400.

Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто” с места происшествия, несколько дней назад активисты движения BLM нанесли надпись Black Lives Matter ярко-желтым цветом на одной из основных дорог северокалифорнийского города Мартинез, а спустя всего несколько дней местные жители Николь Андресон и Дэвид Нелсон закрасили эту надпись черной краской.

За что пара поплатиталась – мужчину и женщину обвинили в преступления на почве ненависти.

Как сообщают местные СМИ, в тот же день один из активистов BLM получал угрозы от другого мужчины, направившего на него пистолет и прокричавшего: “Все жизни важны!”

На видео слышно, как мужчина говорит, что полицейского насилия в Америке не существует.

Отмечается, что гигантская надпись была нанесена на асфальт проезжей части с разрешения городской администрации.