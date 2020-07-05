Президент Трамп: Америка возвращается к своему величию

В этом году на торжественный прием президента США по случаю Дня независимости были приглашены люди, находящиеся на передовой борьбы с пандемией COVID-19, передает Голос Америки в воскресенье.

Президент Дональд Трамп в субботу обратился к американской нации с оптимистичным посланием в честь Дня независимости, заявив о возвращении Соединенных Штатов, которые станут еще более великой страной, чем когда-либо прежде. Глава государства сказал об этом в телевизионном обращении к нации по случаю празднования Дня независимости США.

Согласно сложившейся традиции, обращение президента транслировалось в прямом эфире с Южной лужайки Белого дома, рядом с которой собрались сторонники президента и гости приема, устроенного администрацией в честь Дня независимости.

«Я просто хочу пожелать всем по-настоящему счастливого 4 июля, – сказал президент. – Мы находимся на пути к огромной победе, это произойдет, это случится, и наша страна станет еще более великой, чем когда-либо прежде».

Президент напомнил, что для каждого американца праздник, отмечаемый 4 июля, напоминает о множестве разных вещей, но в первую очередь он говорит о важности свободы. Трамп сказал о положительных тенденциях, наблюдаемых в американской экономике, напомнил о росте на фондовом рынке и о падении безработицы, которая резко выросла в марте из-за пандемии COVID-19.

«Мы добились большего успеха, чем любая другая страна в истории… А затем мы столкнулись с этой ужасной чумой, пришедшей из Китая, и теперь мы приближаемся к победе над ней. Наша страна возвращается, рост рабочих мест впечатляет, происходит много вещей, которые люди еще не видят, но вы все увидите их в течение следующих нескольких месяцев», – пообещал президент Трамп.

В 18:00 по времени Восточного побережья на лужайке перед Белым домом начался торжественный прием «Салют Америке-2020», посвященный Дню независимости. В этом году президент и первая леди пригласили на прием главных героев сегодняшней Америки – людей, находящихся на передовой борьбы с пандемией COVID-19. В числе приглашенных – врачи, медсестры, полицейские, военные и члены их семей. На празднике также присутствуют сотрудники администрации.

В этот раз церемония проходит на свежем воздухе. «Как сказал президент Трамп, празднование Дня независимости в этом году проходит иначе, чем в 2019 году, чтобы обеспечить здоровье и безопасность присутствующих», – сообщил Джадд Дир, заместитель пресс-секретаря Белого дома.

«Американский народ проявил огромное мужество и силу духа, особенно наши замечательные люди, работающие на передовой борьбы с глобальной пандемией – подобно нашим предкам, боровшимся за нашу независимость», – сказал Дир, добавив, что все американцы заслужили в этом году право на празднование дня рождения Америки.

Сразу после выступления президента в небе над Вашингтоном начался авиационный парад самолетов ВВС США, а праздничный салют начнется в 20:00 по местному времени.

Почти одновременно с праздничным приемом в Белом доме, на Лафайет-сквер и на площади, названной в честь движения «Жизни чернокожих имеют значение», неподалеку от резиденции президента США в Вашингтоне – начались акции протеста, организаторы которой требуют сократить финансирование полиции и покончить с системным расизмом в США.