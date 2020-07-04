Вооруженная винтовками группа чернокожих граждан марширует к монументу Конфедератов в Джорджии

Posted by Fred Matt Morris on Saturday, July 4, 2020

Около сотни преимущественно чернокожих вооруженных молодых людей вышли сегодня днем к монументу в парке Стоун-маунтин (Stone Mountain Park) в штате Джорджия, сообщает 11ALIVE. Здесь, на монолитном пано одной из вершин гряды Аппалачей расположен барельеф «Мемориал Конфедерации» в лице Джефферсона Дэвиса, Роберта Э. Ли и Стонуолла Джексона.

Фото: Facebook/Fred Matt Morris

Как сообщил один из активистов движения: “Мы имеем право практиковать Вторую поправку к Конституции – открыто носить огнестрельное оружие”. Демонстранты были вооружены винтовками и другим стрелковым оружием.

Местная полиция не вмешивается в шествия демонстрантов: офицеры лишь наблюдали за акцией, блокировав дороги и перекрестки.

Как видно на опубликованном в Фейсбуке видео, один из вооруженных демонстрантов нацелился на барельеф Конфедератов. Как отмечает местный телеканал, 4 июля в парке Стоун-маунтин традиционно отмечают День независимости с праздничными феерверками.

Posted by Fred Matt Morris on Saturday, July 4, 2020

В коментариях вооруженную группу называют “Черными пантерами”, “Расистами”, “Черным ККК”, “Милицией” и др. Сами себя активисты называют NFAC (черная милиция), выступающая за права чернокожих в штате Джорджия. Отмечается, что после убийства Джорджа Флойда представители этого движения активизировались в южных штатах.