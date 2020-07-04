Трамп: Америка остается маяком свободы и символом процветания

Президент обратился с Посланием по случаю 244-й годовщины принятия Декларации независимости США, передает Голос Америки.

Фото: USA TODAY/YouTube

В субботу Белый дом распространил Послание президента Дональда Трампа по случаю 244-й годовщины принятия Декларации независимости США.

В этот день в 1776 году в Филадельфии, как отмечается в послании, Второй континентальный конгресс принял Декларацию независимости Соединенных Штатов. Делая этот исторический шаг, Конгресс провозгласил, что британские колонии на североамериканском континенте имеют право стать «свободными и независимыми».

«Устойчивая приверженность идеалам свободы и справедливости, которые стали определять наш американский дух, вытекает из основания нашей страны. Заявляя, что наши права на «жизнь, свободу и стремление к счастью» должны быть гарантированы для потомков и что «среди людей учреждаются правительства, получающие свои справедливые полномочия с согласия управляемых», наши отцы-основатели начали американский эксперимент, который поддерживал свободу и демократию в борьбе против тирании и монархии», – говорится в президентском послании.

Спустя двести сорок четыре года, подчеркивается в документе, принципы, заложенные в Декларации независимости, продолжают «направлять нашу страну вперед и сохранять ее статус маяка свободы, процветания и возможностей для всех».

В последние месяцы американский народ, несомненно, пережил немало испытаний, говорится в послании, однако даже перед лицом бедствий американцы сохранили силу духа и оказались достойны подвигов своих предков, создавших нашу великую свободную страну.

«Первая леди и я желаем каждому американцу счастливого и благословенного 4-го июля и с гордостью присоединяемся к вам в праздновании дня рождения нашей великой страны. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки!» – эти словами оканчивается послание президента Трампа.