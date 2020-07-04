Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом накануне Дня независимости запретил все массовые мероприятия на территории штата после очередных вспышек коронавируса.

Фото: Ghoulish Grin Films/YouTube

Как сообщают власти района Залива Сан-Франциско и региона Сакраменто, большинство основных праздничных мероприятий Северной Калифорнии попадают под прямой запрет властей штата. Например праздничные салюты основных городов района Залива Сан-Франциско подлежат запрету. Другие мероприятия проводятся в режиме онлайн либо в стиле драйв-тру.

Несмотря на опасность распространения эпидемии администрации таких городов как Элк-Гроув, Фолсом разрешила проведение праздничных мериприятий с обязательной практикой социального дистанцирования.

В столице штата Сакраменто праздничный салют также отменен.

Напомним, что накануне 4-го июля во многих округах штата в очередной раз были закрыты бары и рестораны, а доступ на пляжи был ограничен. Власти некоторых округов обещают штрафовать граждан за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции.

Многие жители Калифорнии жалуются: “губернатор Калифорнии отменил празднование Дня независимости США”.

Между тем, сообщается о массовых протестах на юге штата, в Лос-Анджелесе, а также в Сан-Франциско.