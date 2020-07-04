Ассоциация адвокатов выступает за обязательное вакцинирование против COVID-19

Рабочая группа Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк заявила (New York State Bar Association, NYSBA) заявила, что вакцинация против COVID-19 должна быть обязательной для всех американцев, включая даже тех, кто не хочет быть вакцинированным по “религиозным, философским или личным причинам”.

Как указывается в отчете ассоциации, “ради общественного здравоохранения обязательная вакцинация против COVID-19 должна потребоваться в Соединенных Штатах, как только она появится… Обязательные прививки поддерживаются властью государственной полиции, когда прививки необходимы для защиты здоровья общества”.