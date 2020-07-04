С 28 апреля по 3 июня округ Ориндж ошибочно завышал свои показатели тестирования COVID-19 на 30 000 тестов. Ошибка была обнаружена и исправлена, пишет издание OC Register.

Ошибка в данных возникла из-за того, что округ учитывал показатели серологического теста на антитела в крови, положительный результат которого означает, что организм установил иммунный ответ на вирус. Но, как сообщает The OCR, такие тесты ненадежны для определения больных. Именно поэтому серологический тест не должен учитываться для официальной статистики количества заболеваний COVID-19.

Тест, результаты которого должны учитываться для официальной статистики – это диагностический тест, который называется полимеразной цепной реакцией или ПЦР-тестом, с помощью него обнаруживается активная инфекция. ПЦР-тесты могут определить больного, но не могут обнаружить, был ли COVID-19 у человека ранее.

Округ Ориндж ошибочно использовал данные двух видов тестов, что привело к завышению статистики заболеваний на 30 000 случаев. Остается неясным, как именно ошибка была обнаружена.