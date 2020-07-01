Славяне Флориды поддержали местную полицию

Русскоязычные жители города Голливуд (штат Флорида) привезли к местному полицейскому участку пончики, кофе и многочисленные флаги США.

Фото: Марина Кузнецова

Как сообщают активисты из Флориды, на встрече присутствовала Mrs. Russian Sunny Isles, представлявшая русскоязычную диаспору штата.

Как видно на видео, опубликованном в публике местного русскоязычного стоматолога Ильи Фрейберга, десятки автомобилей прибыли к полицейскому участку Голливуда. Участники митинга привезли с собой плакаты с поддержку сотрудников Департамента полиции.