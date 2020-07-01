$1 трлн выиграет экономика США за счет всеобщего ношения защитных масок

Экономисты инвестиционного банка Goldman Sachs подсчитали, что если американцев обяжут носить защитные маски, в условиях пандемии это позволит сохранить до 5% ВВП США. Об этом сообщает Голос Америки в Фейсбуке.

👉Согласно этой оценке, введение такого требования на федеральном уровне позволит увеличить число носящих маски на 15% и позволит сократить ежедневый прирост случаев заболевания на 0,6%. Это может стать альтернативой закрытия экономики, что и позволит сократить госрасходы.

👉По данным опроса, проведенного телекомпанией ABC News и компанией Ipsos 24-25 июня 2020, 87% американцев всегда или практически всегда надевали маски, выходя из дома.