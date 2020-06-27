В пригороде Хьюстона ввели комендантский час из-за всплеска заражений COVID-19

В штате Флорида в минувшие сутки был побит очередной рекорд заболеваемости – 9585 новых случаев заражения за 24 часа, передает Голос Америки.

Мэр небольшого города, находящегося на окраине Хьюстона, штат Техас, ввел во вверенном ему населенном пункте комендантский час в связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом.

В субботу утром стало известно о том, что за последние 24 часа во Флориде было зарегистрировано 9585 новых случаев заражения коронавирусом – очередной рекорд, устанавливаемый в штате второй день подряд, 24 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19 – заболеванием, которое вызывается коронавирусом.

Эсмеральда Мойя, мэр города Галена-Парк, в котором живут 10 000 человек, заявила о введении комендантского часа в связи с тем, что окружной суд повысил уровень угрозы общественной безопасности до максимума.

«Крайне важно продолжать соблюдать правила гигиены, как можно дольше оставаться дома, избегать ненужных поездок, собраний и всегда носить защитную маску при выходе из дома», – сказала мэр Эсмеральда Мойя в своем заявлении поздно вечером в пятницу.

Комендантский час в Галена-Парке будет действовать ежедневно с 22:00 до 5 часов утра.

В пятницу в США было зарегистрировано более 45 000 новых случаев COVID-19, что, согласно подсчетам Reuters, является крупнейшим ежедневным ростом с начала пандемии. В общей сложности коронавирусом в стране заразились не менее 2,48 миллионов человек.

Всплеск новых заражений COVID-19 произошел в тот момент, когда Техас и еще ряд штатов ослабили ограничения для бизнеса. Теперь рост заражений угрожает долгожданному выздоровлению экономики и созданию рабочих мест.

В минувшую пятницу губернатор Техаса Грег Эбботт отменил ряд послаблений, приказав закрыть бары по всему штату и потребовав, чтобы рестораны ограничили вместимость до 50% от мощностей. Власти Флориды приказали владельцам баров немедленно прекратить продавать алкоголь.