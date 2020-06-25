В Сан-Франциско разрешили организацию безопасных мест для внутривенного приема наркотиков

Совет наблюдателей Сан-Франциско во вторник единогласно принял закон, который разрешает организацию безопасных мест для инъекций в рамках программы предотвращения передозировки. Губернатор штата Гэвин Ньюсом ранее заявлял, что “открыт” для мест безопасных инъекций, это важно, т.к. законодательный орган штата и одобрение губернатора необходимы для открытия таких мест.

Программа направлена ​​на то, чтобы исключить смерти от передозировки, сократить употребление наркотиков в обществе и направить на лечение наркоманов, употребляющих наркотики внутривенно. Как сообщает KTVU, согласно департаменту здравоохранения Сан-Франциско, в городе число случаев смерти от передозировки – 330 – в 2019 году увеличилось по сравнению с 2018 годом – 259. По прогнозам экспертов, эти цифры могут быть намного выше в 2020 году.

Этот опыт организации безопасных мест приема наркотиков под контролем не является новым: по словам супервайзер Хейни, в 65 городах мира существует более 100 мест по профилактике передозировки, в них не было смертей из-за передозировки и тысячи людей попали в службы лечения и детоксикации.