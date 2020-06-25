В Сакраменто наблюдается вспышка насилия с применением огнестрельного оружия

Полиция Сакраменто и офис шерифа округа Сакраменто во вторник опубликовали совместный пресс-релиз о вспышке насилия с применением огнестрельного оружия, которая привела к убийствам в регионе Сакраменто.

В пресс-релизе говорится, что по всему городу и округу Сакраменто с конца мая и на протяжении июня наблюдается резкое увеличение стрельбы из огнестрельного оружия. “На основании проведенных к настоящему времени расследований, детективы считают, что большая часть этой стрельбы связана с ростом активности банд, происходящим в нашем регионе”.

Как говорится в пресс-релизе, в пределах города Сакраменто 17 перестрелок привели по меньшей мере к 30 жертвам; 9 из них привели к убийству. Некоторые из жертв стрельбы были несовершеннолетними, одному из них всего 13 лет. Офис шерифа округа Сакраменто расследует 2 убийства и 43 расстрела, которые произошли за это же время.

Отдел полиции Сакраменто и офис шерифа округа Сакраменто обязуются обеспечивать безопасность и информированность наших общин. Детективы по расследованию убийств и преступных группировок продолжают проводить расследование этих расстрелов.

Полиция добавлены дополнительные патрули по всему городу и призывает сообщество сообщать о любых подозрительных действиях, в том числе о выстрелах по телефону 911.



Телефоны для связи: полицейский департамент Сакраменто (916) 808-5471, офис шерифа (916) 874-5115.

Анонимно можно передать информацию Sacramento Valley Crime Stoppers (916) 443-HELP или через веб-сайт офиса шерифа округа Сакраменто www.sacsheriff.com.