Трамп приостановил выдачу некоторых рабочих виз в США

Президент Дональд Трамп подписал в понедельник, 22 июня, указ о приостановлении допуска в США иностранцев, увеличивающих, после вспышки коронавируса, конуренцию на американском рынке труда. «Голос Америки» изучил, кто подпадет под действие указа, кого коснутся нововведения и какой эффект могут оказать на рынок труда и экономику в целом новые ограничения.

В целом, указ ужесточает и расширяет ограничения на выдачу рабочих виз иностранцам и лимитирует легальную иммиграцию в США. Заказ блокирует до конца года выдачу рабочих виз различного типа – в частности, визы временно перестанут выдавать официальным гувернантам с проживанием, инженерам и ученым, которые приезжают на работу в США на ограниченный период времени.

Кого в первую очередь коснутся нововведения

Приказ распространяется на визы:

– H-1B для высококвалифицированных сотрудников сферы IT (информационные технологии), инженеров, представителей науки;

– L-визы, которые часто используются для перевода сотрудников-иностранцев на другие позиции в рамках одной компании;

– визы J-1, которые предназначены для тех, кто участвует в программах обмена или образовательных программах; и

– визы H-2B для временных работников в отраслях, не относящихся к сельскому хозяйству.

Указ также повлияет на супругов и несовершеннолетних детей обладателей виз: они обычно получают визы, которые не позволяют им работать в Штатах.

Кого указ не коснется

Указ не распространяется на тех, у кого уже есть действующие визы или гринкарты – как внутри страны, так и за ее пределами – или на тех, кто уже подал заявку на гринкарту или рабочую американскую визу.

Ограничения также коснутся супругов и детей граждан США, а также специалистов, представляющих особый национальный интерес – заключение об этом должны дать Госдепартамент или Министерство внутренней безопасности.

В число тех, кого указ не коснется, вошли также супруги или дети граждан США, оказывающих услуги, которые считаются необходимыми для снабжения страны продовольствием, или тех, кто представляет пользу национальным интересам, определенным Госдепартаментом или Министерством внутренней безопасности.

Чем руководствовалась администрация Белого дома, издавая указ

Президент Дональд Трамп заявил, что указ направлен на защиту и сохранение рабочих мест для американцев в условиях высокой безработицы, возросшей из-за пандемии COVID-19.

Указ был подписан через два месяца после того, как президент объявил о приостановке выдачи грин-карт, которые позволяют иностранцам получить вид на жительство в США и дают право на работу. Приостановка выдачи грин-карт объяснялась мерами, которые нужно принять для содействия восстановлению американской экономики.

Кто приветствовал нововведения

Хотя реакция на указ президента на Капитолийском холме была в основном негативной, сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз назвал указ «важным». В заявлении Круза говорится, что власти «должны сосредоточиться на сохранении жизни американцев и рабочих мест в Америке. Поэтому я призвал президента не возобновлять легальную иммиграцию во время этого двойного кризиса».

NumbersUSA, группа, выступающая за ограничения в иммиграционной политике, назвала это решение «беспрецедентным» и заявила, что приветствует решение президента временно прекратить въезд определенных категорий иммигрантов и гастарбайтеров.

«Для более чем 45 миллионов американцев, которые потеряли свои рабочие места во время этой пандемии, этот указ представляет реальную возможность снова получить работу с приемлемой заработной платой. Не менее важно, что это дает возможность американским работодателям расширить свои усилия по набору персонала в местностях, где исторически сложился недостаточный уровень обеспеченности услугами, и доказать, что американцы будут выполнять эту работу», говорится в заявлении NumbersUSA.