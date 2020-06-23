Дональд Трамп: американцев ждет новый раунд стимулирующих выплат

Президент Дональд Трамп в интервью вашингтонскому корреспонденту Scripps Television Джо Сент-Джорджу сказал, что ожидает объявления стимулирующих выплат в ближайшее время “в ближайшие пару недель”. Президент также сказал, что он работает над восстановлением экономики, которая сильно пострадала из-за “вируса, пришедшего из Китая”. Как заявил президент, “Мы будем делать еще один пакет стимулов. Он будет очень хорошим, он будет очень щедрым”.

Президент Трамп также рассказал, почему он считает, что бюллетени по почте могут привести к фальсификации результатов голосования. Он считает, что почтовые избирательные бюллетени являются поддельными: “люди могут их подделывать, зарубежные страны могут их печатать”.

Очень часто Трамп упоминал избирательные бюллетени Калифорнии: “В Калифорнии они отправляют десятки миллионов бюллетеней для голосования. Они помещают их в почтовые ящики, люди берут их, они берут их у почтальона и печатают их, они обманным путем печатают их. Это очень плохая система, это приведет к огромному мошенничеству, и мы пытаемся остановить его”.