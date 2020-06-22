Около 100 граждан России находятся в тюрьмах США

По крайней мере около сотни российских граждан находятся сегодня в американских тюрьмах.

“В общей сложности около 100 россиян находятся в американских застенках. По надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам”, – в интервью ТАСС сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам российского государственного информагентства, Антонов заявил, что российские граждане “смогут вернуться на родину либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года”.

“Ожидаем, что власти США учтут гуманитарную составляющую вопроса и уже отбытые россиянами длительные сроки заключения. Об этом не раз говорил [глава МИД РФ]Сергей Викторович Лавров в беседах с госсекретарем США Майклом Помпео”, – рассказал ТАСС Антонов.

По словам дипломата, “озабоченность вызывает и практика ареста россиян в третьих странах по запросу Вашингтона”. Как сообщил Антонов, с 2008 года “зафиксировано 53 таких случая”. Посол считает, что США развернули своеобразную “охоту” на российских граждан.