Дональд Трамп не рекомендует преклоняться ни перед кем и ни перед чем, кроме американского флага

Дональд Трамп высказал свою позицию об охватившей Америку моде преклонять колени перед чернокожим населением страны и просить у них прощения за преступления против их предков. Комментарий главы государства появился в Твиттере на фоне скандала вокруг высказывания известного футболиста Дрю Бриса из Нового Орлеана.

Напомним, что на днях защитник “Нового Орлеана” Дрю Брис заявил, что не преклонит колена ни перед кем и ни перед чем, кроме американского флага. Однако, поклонники завалили футболиста тысячами комментариев, в которых упрекали спортсмена в недостаточной осведомленности о веяниях времени.

Напомним, что традицию преклонять колено, протестуя против насилия полиции в адрес афроамериканцев, в американский футбол внес известный игрок Колин Каперник.

Брису был задан вопрос, что он думает об инициативе распространить флешмоб коленопреклонения на спортивные мероприятия. Спортсмен ответил, что считает всех равными перед законом, но “унижать” флаг страны политизированием проблемы не стоит. За свою позицию он столкнулся с резким противостоянием своих фанатов. Футболисту пришлось несколько раз извиняться за высказанную позицию.

Комментируя перепалку спортсмена и его многочисленных фанатов, Дональд Трамп пожалел, что Брис отступил от первоначальной позиции и забрал свои слова обратно.

“Будем стоять прямо и гордо, с салютом или рукой на сердце. Вы можете быть не согласны со мной во многих вещах, но не в случае с великим американским флагом – НИКОГДА НЕ СТАНЕМ НА КОЛЕНИ!”, – написал в Твиттере президент США в ответ на скандал с игроком американского футбола Дрю Брисом.