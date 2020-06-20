Семья трагически погибшего Романа Кожина собирает деньги на его похороны

На сайте GoFundMe идет сбор средств для помощи в организации похорон Романа Кожина, организованные подругой его сестры. Как сообщила “Славянскому Сакраменто” сестра Кожина, Роман погиб в воскресенье, 14 июня. Он упал со скалы у маяка Пойнт-Арена на северном побережье Калифорнии.

Фото: GoFundMe

“Роман был одаренным и талантливым, верным другом. Он был отцом двух маленьких детей, замечательным братом и любящим сыном. Мы начали эту страницу, чтобы помочь его семье с будущими финансовыми обязательствами, расходами на похороны, которые наверняка возникнут. Он будет отсутствовать вечно. Если вы хотите помочь его семье пожертвованием, это будет принято с благодарностью. Да благословит Бог вас и вашу семью”.

На данный момент из $15000, объявленных целью сбора, собрано почти $12000.

По словам родственников, 39-летний Роман прибыл в США из России, где в свое время обучался на юриста. На его YouTube-канале можно обнаружить многочисленные видео природных достопримечательностей Калифорнии.